Vlag 'Met elkaar, voor elkaar' levert â‚¬ 37.500 op

Vlag 'Met elkaar, voor elkaar' levert € 37.500 op

Publicatie: wo 27 mei 2020 12.34 uur

DOKKUM - Maandag overhandigde de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) opnieuw een cheque aan het Rode Kruis. Samen met initiatiefneemster Anniek van Aert werd in Amsterdam een tweede gift met een waarde van € 12.500,- uitgereikt aan het goede doel. Het bedrag is opgehaald met de verkoop van "Met elkaar, voor elkaar" vlaggen, resulterend in een totale opbrengst van € 37.500,- voor het Rode Kruis. Er werden tot op heden 15.000 vlaggen verkocht.

De universele vlag is eind maart ontworpen om alle harde werkers uit cruciale beroepsgroepen in Nederland een hart onder de riem te steken. Het idee voor de vlag kwam van Anniek van Aert, lid van Ladies’Circle Bossche Parels, vanuit een maatschappelijke gedachte. DVC ondersteunde dit initiatief en produceerde de vlag zonder winstoogmerk. Van iedere verkochte vlag werd de opbrengst gedoneerd aan het Rode Kruis. "Wij zijn enorm onder de indruk en trots op dit geweldige resultaat," aldus Robert-Jan Hageman, algemeen directeur van DVC. "Nog nooit in de geschiedenis van ons bedrijf werden er in zo’n kort tijdsbestek zoveel vlaggen verkocht."

Met de donatie worden diverse hulpverleningsactiviteiten in Nederland gesteund. Zo kan bijvoorbeeld iedereen met zorgen, vragen of behoefte aan een luisterend oor terecht bij de Rode Kruis Hulplijn (070 – 44 55 888). Het Rode Kruis is er ook voor mensen die praktische hulp nodig hebben. Zo doen vrijwilligers boodschappen voor mensen die dat tijdelijk zelf niet kunnen. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis huisartsenposten, GGD's, ziekenhuizen en voedselbanken.