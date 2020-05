Positief resultaat jaarrekening in Smallingerland

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland sluit haar jaarrekening 2019 af met een positief netto resultaat van 7,8 miljoen euro. Een 'Fair Deal' met Caparis N.V. en lagere, structurele lasten binnen het Sociaal Domein hebben mede geleid tot dit resultaat.

Fair deal

In 2019 sloten diverse gemeenten in Friesland een Fair-deal Caparis N.V. Met die deal gaven de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland aan de verantwoordelijkheid voor en het directe zeggenschap over het nieuwe Caparis te willen versterken. De gemeenten Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf gaven hun eigenaarschap op, maar wilden wel diensten blijven afnemen.

Met de deal is een berekening gemaakt van wat het aandeel is van de gemeenten in Caparis, om zo de andere gemeenten uit te kopen. Dit levert een resultaat op van €1,8 miljoen euro en is verwerkt in het resultaat.

Beheersmaatregelen Jeugd dragen bij aan vermindering van lasten. Op het programma Sociaal Domein zijn de lasten € 3,4 miljoen lager dan geraamd. De gemeente Smallingerland voorzag eerder in 2019 een stijging van kosten van 3 miljoen euro en besloot daarop tot ingrijpen.

''De beheersmaatregelen Jeugd die voor de zomer 2019, door de gemeenteraad versneld zijn ingezet hebben effect gehad. Zo is er meer grip en sturing gekomen op werkprocessen binnen het sociaal domein.'' aldus wethouder Sipke Hoekstra van Financiën. Het structurele voordeel is deels al verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023 als onderdeel van de herschikkingsoperatie.

Geen reden tot herziening van de geplande taakstelling

De wethouder benadrukt dat de geplande taakstelling van 3 miljoen euro niet aan de orde is. ''Met de invulling van de taakstelling worden de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht gebracht, maar is er nog geen ruimte voor nieuw beleid. Daarbij vragen diverse ontwikkelingen aanvullende eenmalige en structurele middelen. Denk hierbij alleen al aan de gevolgen van de coronacrisis."