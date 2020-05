Brandstichter: brandweer bluste te langzaam

Publicatie: di 26 mei 2020 17.27 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige Hallumer verwijt de brandweer dat die op 11 december vorig jaar veel te lang werk heeft gehad met het blussen van zijn woning aan de Juffer Frederikstrjitte, waardoor hij al zijn spullen is kwijtgeraakt. De man had nogal wat in huis staan, onder andere 60 kilo papier, wat het blussen van de brand nogal bemoeilijkte. ‘Ik heb last van verzamelzucht’, verduidelijkte hij. De brand had hij zelf aangestoken: hij had een lucifer gehouden bij een gordijn in de keuken.

Woning opnieuw opgebouwd

Daarvoor had hij al geprobeerd een papieren doosje van een banketstaaf in brand te steken. De tussenwoning brandde volledig uit en moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. De kosten, bijna 135.000 euro, wil woningbouwvereniging Wonen Noord-West Friesland op de (voormalige) bewoner verhalen. Die stond dinsdag terecht bij de Leeuwarder rechtbank, op verdenking van brandstichting.

Brand per ongeluk ontstaan

De man beweerde dat de brand ‘per ongeluk’ is ontstaan. Hij had ‘een stem’ gehoord: iemand had gezegd dat hij een gevaar was voor zichzelf en zijn omgeving. Om het tegendeel aan te tonen, had hij de brand gesticht. ‘Dat is best lastig te begrijpen, dat je dat doet door iets in brand te steken’, merkte rechter Maaike de Wit op. De man zei dat hij het vuur wilde uitmaken, maar in plaats daarvan sloegen de vlammen razendsnel om zich heen.

Onlogisch redeneren

Hij ging naar een vriendin, die 400 meter verderop woonde. Samen met haar ging hij terug. ‘Om de buren te waarschuwen’, zei de Hallumer. Hij vond dat hij er beter aan deed om samen met de vriendin de omwonenden te alarmeren, in plaats van het alleen te doen. Het was niet de enige keer dat de man onlogisch redeneerde. Hij maakte zich erg boos op de brandweer, die volgens hem niet haar best had gedaan om de brand zo snel mogelijk te blussen.

Psychische problemen en klinische opnames

Hij voelde zich dan ook niet verantwoordelijk voor de schade. ‘Ik heb de brand overgedragen aan de brandweer’, zei de Hallumer. De man heeft een geschiedenis van psychische problemen en klinische opnames. Volgens een psychiater en een psycholoog was hij chronisch psychotisch en was hij door slaapgebrek – hij had net een jonge hond die hem wakker hield – instabiel geworden.

‘Verblind door eigen gelijk’

Volgens de psychiater lijkt het erop dat hij denkt dat hij logisch redeneert en raakt hij ‘verblind door zijn eigen gelijk’. De man was volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij zijn woning in brand stak. De kans dat hij weer de fout in gaat schatten de deskundigen als hoog in. Om herhaling te voorkomen zou hij langdurig gedwongen behandeld moeten worden. Officier van justitie Johan Stoffels eiste dan ook ontslag van alle rechtsvervolging – vanwege de ontoerekeningsvatbaarheid – en tbs met dwangverpleging. Daar was de verdachte het totaal mee oneens. ‘Hoe ik word neergezet is een belediging voor mijn persoon’, zei hij. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.