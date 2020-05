Inbraak bij telefoonherstelbedrijf Dokkum

Publicatie: ma 25 mei 2020 12.47 uur

DOKKUM -

In de nacht van zondag om maandag is er tussen 2.30 uur en 3.15uur ingebroken bij Herstel Friesland in Dokkum. Het bedrijf aan de Hogedijken in Dokkum verzorgt reparatie van smartphones, tablets en pc's.

De schade in de winkel is groot. Een toegangsdeur en diverse vitrinekasten zijn vernield. Over de buit is nog niets bekend.

De daders, waarschijnlijk 2 mannen, zouden in eerste instantie te voet zijn vertrokken richting de rondweg.