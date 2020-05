Drachtster in kraag gevat na winkeldiefstal

Publicatie: zo 24 mei 2020 20.17 uur

LEEUWARDEN - Een onbekend gebleven passant heeft zaterdagmiddag een 36-jarige winkeldief uit Drachten in de kraag gevat. Een beveiliger nam even later de staande houding over totdat de politie er was.

De Drachtster zou een diefstal hebben gepleegd in een winkel aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Rond 15.35 uur verliet hij de winkel met karabijnhaken en een stuk touw. Het alarm ging af.

Bij de insluiting bleek dat de verdachte ook nog eens in bezit van drugs was en een aanzienlijk geldbedrag. Hij werd ingesloten voor verder onderzoek.