Drachtster dief (26) opgewacht door politie

Publicatie: zo 24 mei 2020 20.11 uur

JIRNSUM - Een 26-jarige dief uit Drachten is zaterdagnacht door de politie opgepakt toen hij een inbraak pleegde in een boothuis aan It String in Jirnsum. Een getuige belde om 4.40 uur de politie die snel ter plaatse kwam en de omgeving ging bewaken op afstand. De dief zou namelijk nog in het boothuis zitten.

Om 5.25 uur reed een voertuig van het terrein en even later werd de Drachtster staande gehouden. Op de route die de auto reed, werden voorwerpen aangetroffen uit een boot/boten. De man is aangehouden op verdenking van diefstal. Uit onderzoek in het boothuis bleek dat er inderdaad ingebroken was in meerdere boten. Het (technisch) onderzoek is nog volop gaande.