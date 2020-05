'Brand Gorredijk is aangestoken'

Publicatie: zo 24 mei 2020 14.24 uur

GORREDIJK - De grote brand in honderden kliko's op het terrein van ThermoNoord in Gorredijk is aangestoken. Dat laat de gemeente Opsterland weten en de politie is een onderzoek gestart naar de daders. Eerder in de nacht waren er twee kleinere brandjes in containers in het dorp. Dat was onder andere om 23.43 uur aan de Langewal. De brandweer moest hiervoor ook gealarmeerd worden. Een bewoner van de Hoofdstraat hoorde kort na de brandstichting een luidruchtig groepje door de straat lopen.

De afvalcontainers stonden aan de Wetterwille verzameld vanwege een gemeentelijke omruil-actie. Het betroffen allemaal oude containers. De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Enkele woningen in de buurt moesten tijdelijk worden geëvacueerd en er werd een NL Alert afgegeven. Er werd hiervoor een groot gebied gekozen want mensen uit onder andere in Drachten, Eastermar en Oosterwolde werden door het alarm gewekt, zo lieten deze site weten.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland bezocht in de nacht de locatie van de brand om daar de geëvacueerde inwoners op te vangen. Zij konden gelukkig vrij snel weer terug naar huis. De brandweerkorpsen uit Beetsterzwaag, Nieuwehorne, Jubbega en Drachten hielpen de brandweer uit Gorredijk om de vlammen te bestrijden. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zou overslaan naar het bedrijfspand.