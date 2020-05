Zeer grote brand bij containeropslag in Gorredijk

Publicatie: zo 24 mei 2020 02.20 uur

GORREDIJK - In de nacht van zaterdag op zondag is brand uitgebroken bij een containeropslag in Gorredijk. Op het terrein van een bedrijf aan de Wetterwille stond een opslag van 50 bij 30 meter in brand. De brandweer was massaal uitgerukt om de brand te bestrijden.

De eerste melding was rond 1.40. Op dat moment woede de brand al hevig. Vanwege de rookontwikkeling en de mogelijke overslag naar het bedrijfspand is er opgeschaald naar Grip 1. Daarnaast is er in de wijde omgeving een NL-Alert uitgegaan vanwege de rook. Daarin stond het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Op het terrein stonden kliko's opgeslagen van afvalverwerkingsbedrijf Omrin. Naar schatting stonden er zeker wel 1000 containers. Drie woningen die in de windrichting stonden zijn vanwege de rook ontruimd. Later in de nacht konden zij weer terug naar hun huis.

Nadat de brand onder controle was had de brandweer nog enige tijd nodig voor het nablussen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

