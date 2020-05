Een uitvaartverzekering geeft rust bij jezelf

Publicatie: za 23 mei 2020 20.35 uur

LEEUWARDEN - Het afsluiten van een uitvaartverzekering is geen klusje waar je met plezier naar toe leeft. Toch is het belangrijk om hier even wat aandacht aan te besteden. Een uitvaartverzekering geeft rust bij jezelf maar ook bij jouw nabestaanden. Zonder je te verzekeren zullen de nabestaanden namelijk opdraaien voor de kosten van jouw uitvaart.

Welke keuze moet je maken?

Zodra je op zoek gaat naar een uitvaartverzekering welke aan jouw wensen voldoet zul je merken dat er veel mogelijkheden zijn. Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk om eerst de uitvaartwensen duidelijk te hebben. Wil je een sobere of een uitgebreide uitvaart? Begraven of gecremeerd worden? Door dit voor jezelf duidelijk te hebben kom je globaal achter de kosten voor jouw uitvaart. Dit maakt het straks makkelijker de juiste keuze te maken.

Natura- of kapitaal uitvaartverzekering

De meeste uitvaartverzekeraars bieden twee soorten uitvaartverzekeringen aan. Namelijk de natura- en de kapitaal uitvaartverzekering. Bij de natura verzekering verzeker je je voor de producten en diensten van jouw uitvaart. Hierbij zal de uitvaartverzorger samen met de nabestaanden de uitvaart regelen waarbij de nabestaanden veel werk uit handen wordt genomen.

Bij een kapitaal verzekering bouw je een geldbedrag op wat zal worden uitgekeerd door de verzekeraar aan de nabestaanden. Bij de keuze voor dit type verzekering zal er meer geregeld moeten worden door de nabestaanden. Het voordeel hiervan is dat de keuzevrijheid en de flexibiliteit aanmerkelijk groter is.

Vergelijken

Zodra je weet wat je uitvaartwensen zijn en welk type uitvaartverzekering het beste bij jou aansluit kun je op zoek naar een uitvaartverzekeraar. Bij jouw zoektocht is het belangrijk de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Je zult merken dat er een behoorlijk verschil zit tussen de premies en de voorwaarden. Waarbij de voorwaarden het belangrijkst zijn. Let er op of de kinderen gratis zijn mee te verzekeren en wat de looptijd van de verzekering is. Bij het uitvaartverzekering vergelijken bespaar je dus niet alleen op de premie maar sluit je tevens de beste verzekering af.

Nu kan je de uitvaartverzekering afsluiten bij de verzekeraar welke het beste aansluit bij jouw wensen. Een gerust idee voor jou en voor jouw nabestaanden die nu niet met de kosten van jouw begrafenis of crematie achter zullen blijven. Nadat je de uitvaartverzekering hebt afgesloten zal je de polis thuis ontvangen en heb je nog 30 dagen bedenktijd. In deze periode is het mogelijk om de verzekering nog kosteloos te annuleren.