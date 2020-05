Man rijdt in gestolen Mercedes door Burgum

Publicatie: za 23 mei 2020 19.21 uur

BURGUM - Een 29-jarige man uit Berltsum is zaterdag aan het einde van de middag door de politie opgepakt omdat hij in een gestolen Mercedes door Burgum reed.

De auto was donderdagavond gestolen bij een inbraak in een boerderij in Berltsum. De verdachte is door de politie voor nader onderzoek ingesloten.