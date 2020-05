Asbest vrijgekomen bij brand in schuur in Nes

Publicatie: za 23 mei 2020 14.05 uur

NES (DONGERADIEL) - Bij een brand in een schuur aan de Wiesterwei in Nes is zaterdagmiddag asbest vrijgekomen.

De brandweer van Ternaard werd om 13.00 uur gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse. De bewoners waren na het ontdekken van de brand direct begonnen met blussen met een tuinslang en emmers water.

De brandweer had met twee stralen hogedruk de brand snel onder controle. Omdat er bij de brand asbest is vrijgekomen is ook de officier van dienst van de bevolkingszorg Noardeast-Fryslân in kennis gesteld.

FOTONIEUWS