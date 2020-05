Dronken schipper vaart te snel over Bonkevaart

Publicatie: vr 22 mei 2020 10.48 uur

LEEUWARDEN - Voor een 25-jarige schipper uit Oentsjerk eindigde Hemelvaartsdag met twee boetes op zak. De man raasde namelijk in een speedboot (planee) over de Bonkevaart bij Leeuwarden. Dat was veel harder dan de toegestane maximum snelheid van 6 km/u.

De 25-jarige schipper werd om 20.20 uur door de politie staande gehouden voor de overtreding. Tevens bleek de verdachte onder invloed van alcohol te zijn. Aan het bureau blies hij 790 ug/l. Met twee boetes op zak kon de man huiswaarts keren.