Syb vd Ploeg en Henk Angenent bezoeken Dongeraheem

Publicatie: do 21 mei 2020 21.35 uur

DOKKUM - Vanavond hebben Syb van der Ploeg en Henk Angenent de Elfstedentocht gefietst en daarbij heeft Syb in alle Friese 11 steden een optreden verzorgd bij verpleeghuizen. In Dokkum werd verpleeghuis Dongeraheem bezocht.

Syb en Henk fietsen normaliter op 2e Pinksterdag met een groep vrienden de Elfstedentocht, maar omdat deze vanwege de coronacrisis is afgelast kwamen ze op het idee om op Hemelvaarsdag de route te fietsen en dit te combineren met een goed doel.

In samenwerking met de campagne “Fryslân yn Ferbining” van Provinsje Fryslân werd contact gezocht met verpleeghuizen in de elf steden om daar voor de bewoners een optreden te verzorgen. Het is voor Syb van der Ploeg en Henk Angenent reden om een groot signaal af te geven. Samen maken ze een sociaal, muzikaal en sportief gebaar naar de ouderen, hun naaste familie en het zorgpersoneel in de Friese elf steden.

Onze ouderen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra in Fryslân zijn tijdens de coronacrisis extra kwetsbaar. Vanwege het bezoekverbod gaat dit gepaard met veel pijn, verdriet en eenzaamheid.

Syb van der Ploeg zag meteen mogelijkheden; “In deze moeilijke tijd moeten we allemaal op een creatieve manier proberen de eenzaamheid onder de mensen te verlichten. Het raakt mij te zien hoe groot het verdriet is. Samen met Henk Angenent wil ik daarom dit muzikale en sportieve gebaar maken naar deze kwetsbare ouderen, hun families en het zorgpersoneel.”

Door de coronacrisis dreigen kwetsbaren en ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. De provincie Fryslân is daarom begin april 2020 gestart start met de campagne: Fryslân yn Ferbining. Doel is om inwoners van de provincie die afhankelijk zijn van hulp, te verbinden aan instanties of activiteiten die steun bieden.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “De coronakrisis hat in grutte ympakt op de leefberens yn ús provinsje. Mei Fryslân yn Ferbining wolle wy de mienskip bemoedigje en minsken fierder helpe yn dizze drege tiid. De bydrage fan Syb en Henk is dêryn in geweldich inisjatyf. ”

Het startsein werd op de voor de Elfstedentocht symbolische Zwettehaven in Leeuwarden gegeven om 07.15 uur door gedeputeerde Avine Fokkens. In Bolsward gaf gedeputeerde Sander de Rouwe rond 15.05 uur zijn stempel op gepaste en veilige afstand met een bewoner op de stempelkaarten van Syb en Henk.

Om 20.00 arriveerden Syb en Henk in Dokkum, waar de bewoners van Dongeraheem al klaar zaten. Een beperkt aantal bewoners kon het optreden vanuit de binnentuin bekijkenen. Een ander deel van de bewoners kon het optreden vanaf hun balkon of vanuit de kamer volgen.

Manager Atsje Stamhuis van WWZ (wonen, welzijn en zorg) mocht de stempelkaarten van Syb en Henk voorzien van een stempel. Rond 21.30 uur zullen Syb en Henk arriveren in Leeuwarden waar dan het laatste afsluitende optreden zal plaatsvinden.

Henk Angenent die in 1997 de elfstedentocht op de schaats won, deed daar destijds 7 uren over. Vandaag deed hij de tocht in 14 uren, waarbij hij in tegenstelling tot de tocht op de schaats, dit keer wat meer van Fryslân en het prachtige landschap kon genieten.

FOTONIEUWS