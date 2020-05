Getuigen gezocht: auto rijdt in op personen

Publicatie: do 21 mei 2020 20.32 uur

NOARDBURGUM - De politie van Burgum zoekt getuigen van een incident dat woensdagavond rond 23.00 uur plaats vond in Noardburgum. Daar zou aan de Reiddekkersstrjitte een auto op personen zijn ingereden. De politie zoekt getuigen en wil weten of er ook mensen zijn die hebben gezien dat er een auto is vernield.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.