Beginnende barbecue in Twijzel eindigt met brand

Publicatie: do 21 mei 2020 18.15 uur

TWIJZEL - Een barbecue in een tuin aan de Optwizel in Twijzel had op Hemelsvaartdag een valse start. De bewoner was bezig met het aansluiten van een gasfles en hierbij ontstond brand.

De brandweer is even voor 18.00 uur ter plaatse gekomen om het vuur te doven. Vermoedelijk is een oude slang uit 2002 mede de oorzaak van de brand.

