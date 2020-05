Automobilist ramt terras van restaurant

EARNEWâLD - Een bejaarde automobilist heeft op Hemelvaartsdag het terras van Italiaans restaurant Porta Casa in Earnewâld geramd. De man kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse. De auto had een glazen windscherm geramd en enkele stoeltjes platgereden. Ook werd een parasol geraakt. De man zou per ongeluk het gaspedaal hebben ingedrukt in plaats van de rem.

Vanwege het zomerse weer waren er duizenden dagjesmensen naar het watersportdorp gekomen. Vanwege de coronamaatregelen zat er gelukkig niemand op het terras aan de Dominee Bolleman van der Veenweg. Anders waren er zeker gewonden gevallen. De brandweer heeft het glas verwijderd en een berger is ingeschakeld om het voertuig weg te slepen.

