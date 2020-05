Rechtbank behandelt dodelijke steekpartij Drachten

do 21 mei 2020 15.05 uur

LEEUWARDEN - Vandaag over een week, op donderdag 28 mei, behandelt de Leeuwarder rechtbank de zaak tegen twee minderjarige jongens, een 16-jarige inwoner van Gorredijk en een 14-jarige Drachtster, die ervan worden verdacht dat ze op 22 december vorig jaar op de Zuidkade in Drachten de 16-jarige Roan Brilstra uit die plaats met een steekwapen dodelijk hebben verwond. Het slachtoffer werd neergestoken en overleed acht dagen later aan zijn verwondingen.

Zaken worden gesplitst

Omdat beide verdachten minderjarig zijn, zullen de zaken achter gesloten deuren worden behandeld. Publiek en pers worden niet toegelaten tot de zittingszaal. De zaken worden gesplitst: de rechtbank behandelt ‘s ochtends eerst de zaak van de Gorredijkster. Hij zit nog steeds in voorarrest, hij wordt verdacht van doodslag. Omdat in deze zaak nog niet alle rapporten klaar zijn, zal de zaak deels worden behandeld. In juni zal de zaak verder worden afgerond.

Afpersing en voorbereidingshandelingen

‘s Middags om half twee moet de andere verdachte terechtstaan: hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan doodslag. Hij zou het steekwapen dat is gebruikt hebben meegebracht. Zoals het er nu voorstaat, kan de zaak tegen de Drachtster wel inhoudelijk worden behandeld. De rechtbank doet dan twee weken later uitspraak. Beide jongens worden ook verdacht afpersing (in vereniging) en voorbereidingshandelingen voor het plegen van berovingen: ze hadden het steekwapen bij zich om mee te dreigen.

Stille tocht

Op zondag 22 december zouden ze geprobeerd hebben twee jongens, waaronder het latere slachtoffer, te beroven. Dit mislukte. De twee slachtoffers gingen vervolgens naar de McDonalds, waar de emoties hoog opliepen. Ze besloten verhaal te halen. Bij een confrontatie op de Zuidkade is Roan Brilstra door de jongen uit Gorredijk gestoken, wat uiteindelijk fataal is afgelopen. Op Nieuwjaarsdag liepen duizenden mensen mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan de 16-jarige jongen en tegen zinloos geweld. Roan was twee dagen eerder overleden, een dag na zijn verjaardag.