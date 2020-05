Auto vliegt uit de bocht en belandt in voortuin

Publicatie: wo 20 mei 2020 21.46 uur

NIJ BEETS - Op de Swynswei bij Nij Beets is woensdagavond een auto uit de bocht gevlogen, over de kop geslagen en in een voortuin van een woning tot stilstand gekomen. De hulpdiensten werden net na half negen opgeroepen.

In de auto zaten een jongen en een meisje, zij raakten niet gewond. De politie heeft het ongeval op papier gezet.

Sinds maandag is er nieuw grint op de weg aangebracht, vermoedelijk is dit de oorzaak van het ongeval. Eerder deze week was er op dezelfde weg al een auto in de sloot na een lange remactie.

Een bergingsbedrijf zal de auto gaan bergen. De voortuin liep enige schade op door het ongeval.

