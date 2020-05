Hoger beroep: verdachte ontkent brute verkrachting

Publicatie: wo 20 mei 2020 18.20 uur

LEEUWARDEN - In hoger beroep is 20 maanden cel geëist – plus 10 voorwaardelijk – voor een 26-jarige Drachtster die op 20 mei vorig jaar met het veel geweld in zijn woonplaats een vrouw in haar eigen woning zou hebben verkracht. De eis van de advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) is gelijk aan de straf die de Drachtster op 10 oktober vorig jaar kreeg van de rechtbank.

Geen seksuele relatie

Het Openbaar Ministerie (OM) had toen 30 maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk geëist. De zaak speelde zich af in de Eritrese gemeenschap. Volgens de verdachte heeft de vrouw vrijwillig seks met hem gehad. Hij zou ooit een seksuele relatie met haar hebben gehad. Op de bewuste dag zou hij bij haar langs zijn gegaan om een brief op te halen. Nadat de twee met elkaar naar bed waren geweest, zou de vrouw om een lening hebben gevraagd.

Proberen te knuffelen

Toen de verdachte dat weigerde en daarop zei dat hij de relatie wilde verbreken, zou de vrouw uit wraak aangifte hebben gedaan van (poging tot) verkrachting. Het slachtoffer had verklaard dat de verdachte haar had gebeld en had gevraagd of ze alleen thuis was. In de woning had de man haar proberen te knuffelen. Toen ze dat afwimpelde, zou hij haar bij de keel hebben gegrepen.

Onveilige seks

In de slaapkamer zou hij gedreigd hebben haar de ogen uit te steken en te vermoorden, voor hij haar uitkleedde. Het slachtoffer belde later volkomen overstuur aan bij de onderbuurvrouw: ze wilde naar het ziekenhuis. Omdat ze onveilige seks had met de verdachte, was ze bang dat ze een ziekte had opgelopen. De buurvrouw zou haar erop gewezen hebben dat ze niet naar het ziekenhuis moest gaan, maar naar de politie om aangifte te doen.

Eigen hachje redden

Advocaat-generaal Jeroen Francissen was ervan overtuigd dat de vrouw de waarheid sprak. De vrouw had verklaard dat ze nooit eerder seks met de verdachte heeft gehad. Zij veronderstelde dat de man haar zwart probeerde te maken om zijn eigen hachje te redden. Francissen noemde de lezing van het slachtoffer ‘gedetailleerd en veel logischer dan het verhaal van de verdachte’.

Relatie ‘geheim’ geweest

Volgens advocaat Robert Snorn is er in het verleden wel degelijk seksueel contact geweest tussen de twee. Snorn opperde dat de relatie altijd ‘geheim’ is geweest. Er moest volgens de raadsman ook naar het culturele aspect worden gekeken en naar de achtergrond van het slachtoffer en de verdachte. In de Eritrese gemeenschap wordt ‘anders gekeken naar relaties’, stelde Snorn. Hij bepleitte vrijspraak.

Het gerechtshof doet op 3 juni uitspraak.