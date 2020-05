Smallingerland helpt 200 mensen aan beschut werk

Publicatie: wo 20 mei 2020 17.52 uur

DRACHTEN - Ondanks een chronisch gebrek aan geld wil de gemeente Smallingerland jaarlijks tweehonderd inwoners aan aangepast werk, een opleiding of dagbesteding helpen. Met het plan Focus op Werk zet de gemeente heel concreet een stap in die richting. "We willen mensen een toekomst geven", aldus wethouder Sipke Hoekstra dinsdagavond in reactie op vragen uit de gemeenteraad.

"We mogen mensen niet te snel afschrijven, we moeten ze verder helpen", betoogde Johanna Mast van Smallingerlands Belang. CDA-woordvoerder Minke de Voor-Vuurstra vond ook dat "deze inwoners de steun juist nodig hebben. Het gaat om een kwetsbare groep mensen, waarvoor meer maatwerk een must is. Daar mag je geen concessie aan doen".

Met zijn relatief omvangrijke maakindustrie lijkt Smallingerland voldoende werkplekken beschikbaar te hebben. "De loyaliteit van deze mensen is groot. We moeten dan ook een beroep op de ondernemers in onze gemeente doen", betoogde Luciënne Meinsma van GroenLinks.

Vrijwilligers van onder andere Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) helpen bij de uitvoering van de plannen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding, die uit een potje van 50.000 euro wordt betaald. Anita Merkus (ChristenUnie) vroeg of andere vrijwilligersclubs, die even hard meehelpen, ook een vergoeding krijgen. Wethouder Sipke Hoekstra zegde toe dat te zullen bekijken en zo nodig te regelen.

Alle raadsfracties waren enthousiast over de manier waarop het beleidsplan Focus op Werk tot stand is gekomen. Zoveel mogelijk partijen zijn bij het maken ervan betrokken. "Gezamenlijk hebben we er heel hard aan gewerkt", aldus wethouder Hoekstra. Het enige probleem is dat er nog geld voor de uitvoering van de plannen beschikbaar moet komen. Na de zomer wil het college daar meer duidelijkheid over hebben.