Originele brug van Aldtsjerk teruggeplaatst

Publicatie: wo 20 mei 2020 16.47 uur

ALDTSJERK - De bijna 100 jaar oude brug van Aldtsjerk is woensdag teruggeplaatst. Eind 2019 werd de onderbouw al teruggezet en nu is met twee kranen ook het bovenste gedeelte teruggeplaatst.

De monumentale brug over de Moark werd in juni 2019 stuk gereden door een vrachtwagen. De bovenbouw werd destijds verwijderd en er werd een noodbrug geplaatst om het vaarverkeer tijdens het vaarseizoen mogelijk te maken.

Om te voorkomen dat de brug opnieuw wordt beschadigd, is er wel een beperking ingesteld. Er wordt een breedtebeperking ingesteld. Auto’s (en fietsers en voetgangers) kunnen gewoon over de brug blijven rijden. Grotere voertuigen (vrachtauto’s, landbouwverkeer, bussen) kunnen via de provinciale weg rijden.