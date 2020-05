Pont EarnewÃ¢ld vaart weer vanaf 21 mei

Pont Earnewâld vaart weer vanaf 21 mei

Publicatie: wo 20 mei 2020 16.42 uur

EARNEWâLD - Vanaf donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) vaart de pont van Earnewâld weer. Voorlopig vaart hij wekelijks op woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

"In verband met het coronavirus zorgen we voor de nodige veiligheidsmaatregelen. We vragen u om ook op de pont 1,5 meter afstand tot elkaar te houden." zo laat de gemeente Tytsjerksteradiel weten.

Vanwege het coronavirus zijn verder nog niet alle faciliteiten van Haven Earnewâld te gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld de was- en douchegelegenheid niet toegankelijk tot (vooralsnog) 1 juli 2020. Wel kunnen dagrecreanten dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur gebruik maken van het toilet. Voor bezoekers is het mogelijk om gebruik te maken van de ligplaatsen.