Vrouw uit water gered, met spoed naar UMCG

Publicatie: wo 20 mei 2020 15.47 uur

KOLLUM - Een vrouw is woensdagmiddag uit het water gered langs de Zevenhuisterweg bij Kollum. Er werd om 14.24 uur groot alarm geslagen. Zowel de politie, brandweer, ambulance als de traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De vrouw is uit het water gered en vervolgens met spoed in een ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De arts die per heli kwam, is meegegaan in de ambulance.