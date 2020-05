Geen enthousiasme voor gemeentelijke journalist

Publicatie: wo 20 mei 2020 13.00 uur

DRACHTEN - Weinig enthousiasme bestond dinsdagavond voor de plannen om een onafhankelijke journalist in dienst van de gemeente Smallingerland raadsverslagen te laten schrijven. Hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad ziet de plannen van de FNP-fractie niet zitten. Ook LC-verslaggever Rutger van der Meij en oud-vakbondsbestuurder Anne van Dijk lieten zich niet allerminst positief uit.

"Zodra de gemeente een journalist inhuurt, kan er geen sprake meer van onafhankelijke verslaggeving zijn", betoogde Van Dijk. Hij vond een medestander in de beide andere sprekers. "In zo'n constructie heb je een schijn van afhankelijkheid. Daar kun je je niet tegen wapenen", oordeelde LC-verslaggever Rutger van der Meij. Hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad, die de raadsleden ook haar mening mocht geven, illustreerde haar standpunt met het spreekwoord "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt."

Van Dijk is faliekant tegen de aanstelling van een stukjesschrijver door de gemeente. De noodzaak is volgens hem ook niet aanwezig. Smallingerland is naar zijn smaak rijkelijk bedeeld met media: de beide regionale kranten Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, de regionale omroep Omrop Fryslân, het lokale weekblad Drachtster Courant en de nieuwswebsite WâldNet.

De hoeveelheid aan media in Smallingerland, die met regelmaat aandacht aan gemeentelijke politieke onderwerpen besteden, elk vanuit hun eigen invalshoek, moet voldoende zijn, aldus de oud-vakbondsbestuurder. Bovendien vertellen politieke partijen zelf ook op de eigen website of elders hun verhaal. "Jim kinne dat sels wol", hield Van Dijk de luisterende raadsleden voor. Hij noemde de gemeentelijke uitgave Breeduit, die eerst als inlegvel in de Drachtster Courant zat en later los bij de inwoners werd bezorgd, een "mislukt experiment". De reden van die splitsing volgens hem was dat de krant te negatief over de gemeente schreef. "Dit had zo niet moeten gebeuren."

FD-hoofdredacteur Kraa verwacht weinig van een journalist in dienst van de gemeente. "Je bent afhankelijk van de grillen van het college van burgemeester en wethouders", betoogde ze. Elders in het land zijn genoeg voorbeelden van mislukte experimenten, waarin gemeenten de raadsverslaggeving zelf deden. De gemeente Heerenveen noemde ze als voorbeeld. "Dergelijke projecten zijn bijna altijd binnen een jaar ter ziele."