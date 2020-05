Drie woningen Drachten lijkt geen probleem

Publicatie: wo 20 mei 2020 11.11 uur

DRACHTEN - Weinig lijkt de komst van drie nieuwbouwwoningen ten oosten van de Kletsterlaan 3 in Drachten in de weg te staan. "De historische waarde van het gebied is is beperkt. Bovendien staan er aan beide kanten van het bouwperceel al woningen. We hebben geen reden om deze hele kavel vrij van bebouwing te houden", aldus wethouder Marjan Sijperda van Smallingerland dinsdagavond in een reactie op kritiek van D66-fractie.

D66-woordvoerder Ron van der Leck was het niet eens met het standpunt van het college en uiteindelijk ook de rest van de gemeenteraadsleden, die voor de nieuwbouw in het gebied zijn. Hij noemde het gebied beeldbepalend en stemde samen met zijn fractiegenoot Roy Postma tegen de wijziging van het bestemmingsplan. De bestemming agrarische cultuurgrond is daarmee gewijzigd in woonbestemming. Alleen de Raad van State kan daar nog verandering in brengen.