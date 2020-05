Ontstemming over begrotingsnieuws Werkmaatschappij

Publicatie: di 19 mei 2020 21.40 uur

BURGUM - De resultaten omtrent de begroting van de Werkmaatschappij van de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen leverde dinsdagavond gefronsde wenkbrauwen op bij de coalitiepartijen tijdens de digitale raadsvergadering van Tytsjerksteradiel. Het ging vooral over het nieuwsbericht dat deze site maandag plaatste met de titel 'Negen miljoen euro verlies of 1 miljoen euro winst?'.

Raadslid Piet Reitsma (FNP) wees erop dat de Werkmaatschappij extra budget kreeg om meer werk uit te voeren. Dit is de oorzaak van de verhoging van het budget. Het zou volgens Reitsma de partijen sieren om excuses aan te bieden voor dit 'nepnieuws'. De FNP betreurt dat het positieve nieuws zo negatief in de pers is verschenen. Hij wil dat de drie partijen terugkomen op het feit dat ze het nieuws over een mogelijk '9 miljoen euro te kort' in media hebben gebracht. Het zou volgens hem alleen gaan over het overhevelen van geldstromen.

Frans Haenen (CDA) liet weten dat hij ziet dat er duidelijk stappen zijn gezet en gaf daarvoor een compliment. Wat er op deze site verscheen, verbaasde hem. Hij vraagt de betreffende partijen waarom de media werd opgezocht. Hij wijst erop dat er nu op WâldNet een verkeerd beeld staat waarin duidelijk wordt gemaakt dat er 10 miljoen euro te veel uitgegeven is. Hij wil weten wat de drie partijen daaraan gaan doen.

Brigitta Scheepsma (GroenLinks) wees de raad en college erop dat de raadsleden er zitten voor de burger. "Het betreft gemeenschapsgeld." Ze wist ervan dat de Werkmaatschappij - zoals Reitsma aankaarte - is doorontwikkeld maar er is volgens haar een grijs gebied dat steeds groter wordt. Zo is er bijvoorbeeld geld overgebleven dankzij niet ingevulde vacatures die later nog wel zullen worden ingevuld. Omdat de urgentie omtrent deze zaak zo groot is, is volgens haar de media opgezocht (als antwoord op vraag Frans Haenen). Scheepsma wijst er op dat de 'kop' van het nieuwsbericht niet van 'ons' is.

Douwe Hooijenga (ChristenUnie) vond de manier van 'wakker schudden via de media' niet kies. Hij vond dat het duidelijk is dat er 1 miljoen euro is overgebleven in het budget, omdat er een overheveling is geweest van personeel van gemeente naar werkmaatschapping. De begroting van de dragende organisatie is verlaagd en die van werktmaatschappij daarmee verhoogd. Hooijenga was blij met het resultaat en dat er nu na rumoerige jaren er nu geld over blijft, dat hoort hij graag.

VVD'ster Dineke Wagenaar vond het vooral een kwestie van actie en reactie. Zo is het college begonnen met een persbericht met een rooskleurig verhaal voordat er in de raad werd gesproken over het onderwerp. De verschuivingen van geld tussen de gemeenten en de werkmaatschappij zorgt volgens Wagenaar voor een diffuus beeld waardoor de prestaties van de Werkmaatschappij in de jaren niet te vergelijken zijn.

Peter van der Hoef (PvdA) wilde wel weten hoe het zit met het 'uitstel-effect' van niet ingevulde vacatures.

"Fascinerend" was wethouder Willemsma haar eerste reactie. Bij het tekort van vorig jaar waren de 'rapen gear' en niet er een winst is geboekt zijn wederrom 'de rapen gear'. Ze wees erop dat vanaf 1 januari 2019 al het personeel is overgeheveld naar de Werkmaatschappij. Ze liet verder weten dat - afhankelijk van besluiten in de gemeenteraad - de kosten altijd wisselend blijven. Als de gemeenteraad extra aandacht wil op een beleidsterrein dan zullen de kosten mogelijk omhoog gaan als er meer personeel voor nodig is.

Willemsma laat aan Dineke Wagenaar weten dat dit het resultaat is en dat er niets meer afgaat. "Dit stiet". Er zijn nog wel wat zaken die zullen worden overgeheveld. Ze wijst erop dat dit het eerste jaar is dat de Werkmaatschappij per 1 januari 2019 staat. "Het measte is op it plak dellein wer't it thus heart...."

De jaarrekening van 2019 zal op 28 mei definitief behandeld worden in de gemeenteraad.