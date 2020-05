Raadsbrede steun 'tegen' transformatorstation

Publicatie: di 19 mei 2020 20.40 uur

BURGUM - Een raadsbrede steun was er dinsdagavond in Tytsjerksteradiel 'tegen' het transformatorstation dat mogelijk bij de Engie Centrale in Burgum komt. De ingebrachte motie van de PvdA, GroenLinks en VVD werd door het college overgenomen. In de motie 'laagfrequent geluid' (effecten op volksgezondheid, natuur, recreatie) wordt gevraagd om de effecten in te brengen als onderdeel van het (concept-) regioadvies.

Wethouder Willemsma gaf in de digitale raadsvergadering al aan mee te gaan met die motie voordat er gestemd werd. Naast Burgum zijn er nog twee zoekgebieden rondom Vierverlaten en Eemshaven, waar wordt gezocht naar een locatie voor het transformatorstation. Alle 22 raadsleden waren voor de motie.