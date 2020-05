PvdA tegen transformatorstation bij Burgum

Publicatie: di 19 mei 2020 17.24 uur

BURGUM - Er wordt door de rijksoverheid momenteel onderzoek gedaan naar een tracé, waarbij op zee opgewekte elektriciteit aan land komt en wordt omgezet in een transformatorstation. Voor de locatie van het transformatorstation zijn drie zoekgebieden, waaruit de Minister van Economische Zaken een keuze maakt. Eén van de zoekgebieden is rondom Burgum. De PvdA is tegen de komst van een transformatorstation in de nabijheid van Burgum. Er is veel onbekendheid over laagfrequent geluid en de hinder, die dit veroorzaakt in de wijde omgeving.

Naast Burgum zijn er nog twee zoekgebieden rondom Vierverlaten en Eemshaven, waar wordt gezocht naar een locatie voor het transformatorstation. Het college B&W van Tytsjerksteradiel gaat samen met acht andere gemeenten, twee waterschappen, Provincie Fryslân en Provincie Groningen een concept-regioadvies formuleren. Dit advies wordt mede opgesteld op basis van onderliggende stukken (concept Integrale Effecten Analyse), zoals deze is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en TenneT. In dit stuk wordt geen aandacht besteed aan laagfrequent geluid, zoals dat wordt geproduceerd door een dergelijk transformatorstation. De PvdA vindt dit totaal onverantwoord richting de inwoners van de omliggende dorpen en recreatiecentra.

De PvdA-fractie zal tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2020 (vanavond), mede namens de VVD en GroenLinks, een motie indienen met het doel om het onderwerp 'laagfrequent geluid' in te brengen als onderdeel van het concept regioadvies. Het lijkt erop dat er brede steun in de raad van Tytsjerksteradiel is om het gemeentebestuur mee te geven dit onderwerp in te brengen in het concept regio advies.

De diverse politieke partijen verschillen van mening over op welk moment de raad haar opvatting richting het college moet geven. De PvdA fractie (VVD en GroenLinks) wil het college een duidelijke raadsuitspraak meegeven vóór de opstelling van het concept-regioadvies.