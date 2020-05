'Negen miljoen euro verlies of 1 miljoen winst?'

Publicatie: ma 18 mei 2020 17.57 uur

BURGUM - Een aantal oppositiepartijen in de gemeenteraad van Tytsjerkteradiel zet hun vraagtekens bij het positief financieel resultaat van de Werkmaatschappij van de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De vraag is of het gemeentebedrijf nu 9 miljoen euro verlies heeft gedraaid of juist 1 miljoen euro winst.....

GroenLinks, VVD en de Partij voor de Boeren merken op dat de originele begroting over 2019 begon met een bedrag van 22,3 miljoen euro. Gedurende het jaar werd de begroting gewijzigd naar 32,6 miljoen euro. De beide gemeenten hebben dus gezamenlijk zo'n 10,3 miljoen euro extra moeten bijschuiven.

De partijen kunnen zich niet vinden in de euforie, die de colleges B&W tonen. In de raadsvergadering van 16 april werd bekendgemaakt dat het vermeldenswaard is dat de werkmaatschappij binnen de begroting is gebleven. Het college maakte later middels een persbericht melding dat er een positief resultaat is ontstaan van 1 miljoen euro.

"Het klinkt als een hele dikke sigaar uit eigen doos" zo stelt raadslid Sjaak Hoekstra (VVD). "Een simpel rekensommetje leert ons dat er dus in plaats van 1 miljoen overschot zo’n 9 miljoen meer is uitgegeven ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting" vult Brigitta Scheepsma (GroenLinks) aan.

De colleges van B&W van beide gemeenten vormen het bestuur van de werkmaatschappij 8KTD. Het is voor de partijen opmerkelijk dat de colleges B&W - gezien de omstandigheden - voorstellen om geen zienswijze op hun eigen handelen in te dienen. De fracties stellen vragen over deze gang van zaken in de raadsvergadering, die staat gepland voor dinsdag 19 mei 2020.