Hemelvaartsdag speciale uitzending over Oerrock

Publicatie: ma 18 mei 2020 16.20 uur

URETERP - Zonder coronacrisis was komende donderdag de aftrap gegeven voor de 21ste editie van Oerrock. Dit jaar is het helaas stil op het festivalterrein aan de Skieppeleane in Ureterp, maar helemaal ‘Oerrockloos’ gaat Hemelvaartsdag niet verlopen. In een speciale zes uur durende radio-uitzending wordt uitgebreid aandacht besteed aan het festival.

De uitzending is een initiatief van een drietal mannen uit Bakkeveen: Jacobus Okkema, Frank Warnders en Nathan Toes. Toen na het uitbreken van de coronacrisis het sociale leven stilviel, ging het trio op zoek naar mogelijkheden om weer leven in de brouwerij te krijgen. De plannen monden uit in de 'geboorte' van Radioafzetlint.

"We zijn begonnen met een vrijdagmiddagborrel" vertelt Jacobus. "Gewoon muziek maken, mensen konden plaatjes aanvragen en met ons bellen. We wilden gezelligheid bij de mensen thuis brengen." Ervaring met presenteren heeft het trio wel. De mannen voeren al drie jaar achtereen met oud- en nieuw een oudejaarsconference op in de plaatselijke feesttent.

Voor Hemelvaartsdag staat een speciale uitzending over Oerrock gepland. "We wilden wat organiseren en dachten, wat doen we normaal op Hemelvaartsdag? Dan zijn we op Oerrock, dus die keuze was snel gemaakt, we moesten iets met Oerrock doen," vertelt Jacobus. De Bakkeveensters namen contact op met het festivalbestuur en hun voorstel werd enthousiast ontvangen.

"Het bestuur omarmde ons plan meteen en zegde alle steun toe," aldus Jacobus. "Het was prachtig om te zien hoe ons initiatief werd opgepakt, geweldige mannen zijn het." Radioafzetlint gaat nu Hemelvaartsdag van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds een speciale live-uitzending maken die helemaal in het teken staat van het Ureterper festival.

"We willen de sfeer van Oerrock nabootsen," legt Jacobus uit. "We gaan zogenaamd het terrein op, praten met beveiligers en bezoekers, kopen munten en halen een biertje. De muziek die we draaien komt overeen met de line-up die anders op Oerrock zou hebben gestaan. Mensen kunnen met ons bellen en chatten en aangeven welke muziek ze willen horen. Op die manier gaan we van podium naar podium. We hopen ook artiesten aan de lijn te krijgen."

Zes uur radio maken is een uitdaging, maar Jacobus vertrouwt op een goede afloop. "Wij lullen alle drie makkelijk een eind weg en de techniek is bij Nathan in goede handen. Met de kwaliteit komt het goed. We zullen veel moeten improviseren, maar dat is leuk. Spannend is het ook, als het aanslaat hebben we meer luisteraars dan ooit."

Voorzitter Sietze Boonstra van Oerrock is blij met het initiatief van Radioafzetlint. "Het belooft een mooi programma te worden. We willen niet alles verklappen, maar het sluitstuk van de uitzending zal geheel in Oerrock-stijl plaatsvinden. Het wordt een leuke klapper, dat kan ik wel beloven."

De uitzending van Radioafzetlint over Oerrock is donderdag van 16.00 tot 22.00 uur te beluisteren via: www.radioafzetlint.nl