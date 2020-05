Boete voor mollen vitrine Dunya DÃ¶ner

Boete voor mollen vitrine Dunya Döner

Publicatie: ma 18 mei 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een vader en zoon uit Twijzel (54 en 21 jaar) kregen maandag van rechter Monique Dijkstra een voorwaardelijke boete van 250 euro voor het vernielen van de vitrine van shoarmazaak Dunya Döner aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. De twee waren in een schermutseling verzeild geraakt en hadden iemand tegen de vitrine geduwd waardoor het glas brak.

‘Mooi dom nou?’

De eerste woorden die bij officier van justitie Eelco Jepkema opkwamen toen hij het dossier had gelezen, waren ‘Mooi dom nou?’. Vader en zoon waren op stap geweest en hadden naar eigen zeggen genoeg bier gehad. Ze wilden nog een broodje eten en waren naar Leeuwarden gebracht. "We zouden ook weer opgehaald worden", zei senior.

‘Beetje stomme vraag’

Toen zijn zoon aan iemand van de shoarmatent vroeg of er ook bier te koop was, kreeg hij van een van de aanwezigen te horen dat hij 'een beetje stomme vraag' had gesteld. Van het een kwam het ander, er werd wat geduwd en getrokken, vader snelde zijn zoon te hulp en iemand werd tegen de vitrine geduwd. Omstanders hielden vader en zoon vast tot de politie arriveerde.

Schade via de rechter regelen

Ze hadden bij de politie nog aangegeven dat ze de schade wel wilden betalen. Daar wilde de uitbater van Dunya Döner niets van weten, die wilde het liever via de rechter regelen. Vreemd genoeg was er geen schadeclaim ingediend. ‘Maar dat kan ook nog via een andere rechter’, waarschuwde Dijkstra.

'Domme onnozelheden'

De verdachten hebben een nacht in de cel doorgebracht en dat vond de officier wel voldoende. Als stok achter de deur eiste Jepkema een voorwaardelijke boete van 250 euro. En hij gaf de verdachten nog een boodschap mee: ‘Dit soort domme onnozelheden niet meer doen’. Rechter Dijkstra vonniste overeenkomstig de eis.