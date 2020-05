Verlenging tijdelijke verruiming openingstijden

Publicatie: ma 18 mei 2020 13.46 uur

DOKKUM - Winkels in de levensmiddelensector in Noardeast-Fryslân mogen tot 1 oktober 2020 open op zondagen van 8.00 tot 20.00 uur. De maatregel was ingesteld van 29 maart tot 1 juni en is nu verlengd tot 1 oktober dit jaar.

Dit betekent dat winkels zoals supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren in deze periode vanaf 8.00 uur open mogen in plaats van vanaf 12.00 uur. Ook mogen ze de deuren later sluiten dan normaal. De sluitingstijd wordt op deze dagen verruimd naar 20.00 uur. Supermarkten hebben om een verruiming van de openingstijden gevraagd. Met dit besluit kan het winkelend publiek beter worden gespreid en daarmee verspreiding van het coronavirus worden beperkt.

Winkeliers bepalen zelf of ze gebruikmaken van de verruiming van openingstijden en zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover richting hun klanten.