Hilarische momenten met Cambuur-fan Freddy de Haan

Publicatie: zo 17 mei 2020 22.53 uur

BURGUM - Het waren een paar hilarische momenten met veel gelach toen Cambuur-fan Freddy de Haan zondagavond op tv verscheen. De Burgumer gaf in het tv-programma 'Even tot hier' een redevoering als echt raadslid over Cambuur. Wat er toen gebeurde is te zien in de video.

Het leverde komische momenten op. Freddy de Haan werd even later nog beloond met een prachtig koorlied van Brahms als troost omdat Cambuur - zoals het nu lijkt - volgend seizoen niet in de eredivisie speelt.