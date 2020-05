Bewoners verzorgingshuis verrast door muziekkorps

Publicatie: za 16 mei 2020 17.48 uur

BURGUM - De bewoners van verzorgingshuis Berchhiem en de Oranjestins in Burgum werden zaterdag verrast door een optreden van muziekvereniging Legato uit Burgum. Op verschillende plekken werden liedjes gespeeld en soms swingend met de armen in de lucht door de bewoners ontvangen.

Bijzonder was het koraal dat speciaal gespeeld werden voor Binne Rekker. Hij woont in Berchhiem en was in zijn leven meer dan 80 jaar muzikant. Hij begon al op zijn tiende met muziek. Het grootste deel hiervan speelde hij bij Hallelujah (het christelijke korps dat later samen met Apollo fuseerde tot de huidige muziekvereniging Legato). In 2017 werd hij nog speciaal gehuldigd voor dit bijzondere feit.

In de video is o.a. te zien hoe koraal 43 voor Rekker wordt gespeeld. De andere bewoners werden zeker ook niet vergeten.