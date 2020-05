Auto's in botsing op N358 bij De Dikke Steen

Publicatie: vr 15 mei 2020 18.01 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de kruising van de Scheiding met de Leidijk zijn vrijdagmiddag een bestelbus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Alle betrokkenen kwamen bij de kop-staartbotsing met de schrik vrij. In de blauwe auto zat een vrouw en in het busje zaten twee mannen.

Een berger is ter plaatse gekomen om het blauwe voertuig te bergen.

