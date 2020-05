Auto vliegt over de kop na botsing

Publicatie: vr 15 mei 2020 16.14 uur

DRACHTEN - Op de kruising bij De Hemmen met De Bolder in Drachten is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen na een botsing met een andere auto.

Bij het ongeval is een persoon nagekeken in de ambulance, het is niet bekend of deze is overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen wel forse schade op door de botsing.

De weg was tijdelijk afgesloten in verband de berging van beide voertuigen. De politie heeft het ongeval afgehandeld.

FOTONIEUWS