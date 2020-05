Ternaard: brand in schuur blijft beperkt

Publicatie: vr 15 mei 2020 15.30 uur

TERNAARD - De brandweer van Ternaard werd vrijdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Fiskbuorsterwei in Ternaard.

Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in de schuur, waardoor plastic was gaan smeulen. De bewoners begonnen zelf met blussen, wat later door de brandweer werd overgenomen met een straal hogedruk.

Voor de zekerheid heeft de brandweer aan de buitenzijde van de schuur enkele planken verwijderd om er zeker van te zijn dat het vuur uit was.

De schade bleef beperkt tot een vierkante meter dakbeschot wat vlam had gevat.

