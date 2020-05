Verdachten in drugsonderzoek blijven vastzitten

Publicatie: vr 15 mei 2020 14.16 uur

LEEUWARDEN - De op 2 maart aangehouden verdachten in een groot drugsonderzoek blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. Het gaat om verdachten (28 t/m 55 jaar) uit Franeker, Noardburgum, Leeuwarden, Zurich en Finland. Dankzij de inzet van een infiltrant wist de politie het netwerk bloot te leggen. In dit onderzoek doorzocht de recherche op 2 en 11 maart panden op elf verschillende plaatsen: Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Noardburgum, Ried, Stiens, Sumar, Warfstermolen, Warten, Westergeest en Zurich.

Het onderzoek naar internationale drugshandel dat begin maart 2020 leidde tot arrestaties en het onderscheppen van een partij van bijna 100 kilo amfetamine is nog steeds gaande. Meerdere verdachten zijn in tussentijd aangehouden en verhoord. Afgelopen vrijdag werd 46-jarige verdachte uit Leeuwarden aangehouden die tot dan uit handen van politie wist te blijven. Hij is donderdag voorgeleid bij de rechter commissaris en voor 11 dagen in bewaring gesteld.

Op 12 juni zal de eerste pro forma zitting in het onderzoek plaatsvinden in Leeuwarden. In totaal zitten nog negen verdachten vast. Het rechercheteam van de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.