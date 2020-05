Uitgewezen asielzoeker pleegt 11 autokraken

Publicatie: vr 15 mei 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - Boos en gefrustreerd omdat zijn asielaanvraag was afgewezen, probeerde een 23-jarige bewoner van het Drachtster azc in de nacht van 16 februari in woonwijk De Wiken in Drachten in meer dan tien auto’s in te breken. De man werd ‘s ochtends vroeg door oplettende voorbijgangers op heterdaad betrapt toen hij in een auto zat te rommelen. De mannen hielden de deuren van de auto dicht, zodat de inbreker niet kon ontsnappen, en belden ondertussen de politie.

Boos vanwege afwijzing asielaanvraag

De verdachte, een Tunesiër die hier sinds december 2019 verbleef, had spullen – onder andere navigatiesystemen en zonnebrillen – bij zich die uit andere auto’s in de buurt waren ontvreemd. Hij zei dat hij met anderen uit het azc op stap was geweest. Omdat hij boos was vanwege de afwijzing van zijn asielaanvraag, had hij de autokraken gepleegd. En hij zei dat hij geld nodig had om naar het buitenland – België, Frankrijk – te reizen.

9 maanden cel geëist

Bij verschillende auto’s was een ruit ingeslagen en in een aantal auto’s werden bloedsporen aangetroffen die, na een dna-test, te herleiden waren naar de verdachte. De man zit sindsdien vast en zijn advocaat vond dat dat lang genoeg is geweest. Officier van justitie Margreeth Meijer vond van niet: zei eiste 9 maanden cel. De officier sprak van ‘hele nare feiten’.

Schade betalen

‘U hebt uw probleem tot het probleem van anderen gemaakt’, aldus Meijer. De verdachte vond dat het voorarrest lang genoeg had geduurd. ‘Als ik nog langer vast moet zitten, ga ik mezelf iets aandoen’, dreigde hij. Hij zal toch nog even door moeten bijten. Rechter Monique Dijkstra legde niet de geëiste 9 maanden op, zij maakte er 4 maanden cel van. Verder moet de autokraker aan een van de gedupeerden – de enige die een schadevergoeding had ingediend – 171 euro betalen.