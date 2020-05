Coronacrisis: profronde gaat definitief niet door

Publicatie: vr 15 mei 2020 13.33 uur

SURHUISTERVEEN - De profronde van Surhuisterveen gaat dit jaar definitief niet door. Ook een datum in september is vanwege de coronacrisis niet haalbaar. "Het is niet verantwoord om te organiseren", zegt voorzitter Albert Helfrich. "Na de Tour de France komen meestal tienduizenden mensen op het evenement af en dat brengt teveel risico’s met zich mee. Ook de gemeente zal geen vergunning verlenen."

De Tour de France start volgens de aangepaste wielerkalender van de internationale wielerbond eind augustus. De ‘vaste’ datum waarop Surhuisterveen de profronde organiseert is de eerste dinsdag na de Tour de France. Dat zou volgens de nieuwe planning dinsdag 22 september moeten zijn. Grootschalige evenementen worden op basis van de huidige richtlijnen met het oog op risico’s voor de volksgezondheid dan nog niet toegestaan.

"Hoewel met pijn in het hart, hebben we er uiteraard begrip voor dat het evenement niet door kan gaan", vervolgt Helfrich. Het is overigens voor het eerst in 39 jaar dat de profronde van Surhuisterveen niet wordt georganiseerd. "Volgend jaar is het precies 40 jaar geleden dat de eerste profronde werd gehouden. Aanleiding om een profkoers te organiseren was destijds de historische zege van Joop Zoetemelk in de Tour de France. We hopen in 2021 uiteraard groot uit te pakken. We hebben een traditie hoog te houden en zijn zelfs buiten Nederland de wielerwereld een begrip. Daar zijn we trots op."

Behalve de profronde organiseert het wielercomité van Surhuisterveen ook jaarlijks de Pieter Weening Classic, een evenement voor sportieve fietsers. Dat evenement gaat mogelijk eind september of begin oktober wel door. "Op basis van de huidige informatie lijkt het geen probleem om de PWC te organiseren. In overleg met de gemeente en de landelijke fietsbond hakken we hierover in juli de knoop door", zegt Helfrich.