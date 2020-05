Politie waarschuwt voor Engelse oplichters

Publicatie: vr 15 mei 2020 13.27 uur

BURGUM - De politie in Noordoost Fryslân waarschuwt voor Engelssprekende oplichters. Het gaat om klussende oplichters die stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van het dak of asfalteren van de oprit.

Een Burgumer werd dinsdagmiddag opgelicht toen twee mannen in een wit busje langsreden. Zij zeiden in het Engels dat ze voor de gemeente een fietspad hadden aangelegd en nog wat asfalt over hadden. Er werd vervolgens een uur lang gewerkt met een trilplaat en soort bladblazer. Daarna werd een donkere substantie over het oude asfalt gegooid. De Burgumer bleef achter met smerige grond en 300 euro lichter. Eén man had een oranje jas aan en de twee reden in een wit busje met vermoedelijk een vals / buitenlands kenteken.

Volgens de politie vragen deze 'klusjesmannen' na hun werkzaamheden veel teveel geld voor hun gedane arbeid. De rekeningen moeten contant betaald worden. Bent u het hier niet mee eens, dan worden ze zeer lastig en in enkele gevallen zelfs bedreigend.