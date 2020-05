Man (47) plukt bankrekening medegedetineerde leeg

Publicatie: vr 15 mei 2020 11.35 uur

LEEUWARDEN - Was een Ternaarder (47) nu de behulpzame vriend die zich iets te fanatiek van zijn taak had gekweten, of had hij gewoon zijn kameraad, een medegedetineerde duizenden euro’s lichter gemaakt? De Ternaarder zelf ging uit van het eerste, de man waarmee hij in de bajes had gezeten voelde zich bestolen en deed daarvan aangifte. Tussen eind maart 2018 en eind juli van dat jaar zou de Ternaarder meer dan 31.000 euro van de bankrekening van zijn maat hebben gehaald.

‘Vriendschap is een illusie’

De Ternaarder beweerde dat dat in opdracht en met toestemming van de ander was gebeurd. Daar dacht zijn medegevangene toch anders over. De zaak deed officier van justitie Margreeth Meijer nog het meest denken aan het liedje ‘Vriendschap’ van Het Goede Doel: ‘Vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom’ luidt het refrein. Vrienden zijn de twee mannen allang niet meer, dat bevestigde de Ternaarder nog maar eens op de zitting van rechter Monique Dijkstra.

Uitkering sociale dienst

Zijn bajesmaat zou de Ternaarder opdracht hebben gegeven zijn bankrekening leeg te halen. Dat moest omdat de man, als hij vrij zou komen, een bijstandsuitkering wilde aanvragen. Met een aanzienlijk bedrag op de bank – afkomstig van een erfenis – zou hij niet in aanmerking komen voor een uitkering van de sociale dienst. Volgens de eigenaar van de bankrekening was zijn pas ineens verdwenen nadat hij was teruggekomen van verlof.

Volvo cabriolet

Als de Ternaarder al in opdracht had gehandeld, dan had hij het grondig aangepakt. De man kocht voor 11.000 een Volvo cabriolet, een flatscreen tv, een Playstation en hij voorduizenden euro’s deed bij verschillende winkels en bouwmarkten inkopen. In mei had hij voor zo’n 2000 euro aan boodschappen gehaald. Volgens hem had hij opdracht gekregen om de bankrekening zo snel mogelijk leeg te halen. Een verhaal dat de man die ooit zijn vriend was, die als publiek in de rechtszaal zat, hoofdschuddend aanhoorde.

Wel of niet een afspraak

Dat de Ternaarder meer dan 31.000 euro van de rekening had gehaald, kon de officier niet bewijzen. Het was het woord van de verdachte tegen dat van de medegevangene of er wel of niet een afspraak was gemaakt. Wat wel bewijsbaar was, waren de bedragen die waren uitgegeven aan de aanschaf van de auto, de boodschappen en de luxe goederen. Bij elkaar opgeteld ging dat om bijna 17.000 euro.

180 uur werkstraf

Meijer vond dat de Ternaarder dat bedrag aan het slachtoffer moet terugbetalen. De officier eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand, proeftijd drie jaar. Dat ze niet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eiste, kwam volgens de officier omdat de zaak zo’n twee jaar oud was. De rechter nam de eis over. De gedupeerde kan zich nog tot de civiele rechter wenden om het resterende bedrag terug te krijgen.