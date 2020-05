Scooterrijder knalt tegen kerende automobilist

Publicatie: do 14 mei 2020 18.09 uur

HARKEMA - Bij een ongeval op de Homear in Harkema is donderdagmiddag omstreeks 17:15 uur een scooterrijder gewond geraakt. De man reed tegen de linker zijkant van een voertuig, waarvan de bestuurder wilde keren. Het slachtoffer kwam na de botsing ten val en moest met beenletsel per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij.

FOTONIEUWS