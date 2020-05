Goedkoop sim only abonnement

Publicatie: do 14 mei 2020 15.55 uur

DOKKUM - Heb je al de nodige jaren een sim only abonnement? Dan hoeven we jou natuurlijk niet meer te vertellen dat dit een stuk goedkoper is dan een abonnement inclusief toestel. Toch moet je weten dat er ook bij sim only abonnementen verschil in de prijs kan zitten. Zo betaal je bij de ene aanbieder aanzienlijk minder dan bij de andere partij. En dat terwijl je dezelfde of misschien wel een kleinere bundel hebt. Uiteraard wil jij natuurlijk een goedkoop sim only abonnement. Daarom raden wij je aan om altijd een vergelijking te maken.

Wanneer ga je vergelijken?

Het vergelijken van sim only abonnementen van verschillende aanbieders loont. In het meest gunstige geval bespaar je al snel een paar euro per maand. Maar wanneer maak je eigenlijk een vergelijking? Doe dit allereerst wanneer je op zoek bent naar een nieuw abonnement. Op deze manier weet je direct wat er mogelijk is en wat de verschillen tussen de aanbieders zijn.

Vergelijk echter niet alleen wanneer je over wilt stappen naar sim only. Nee, doe dit ook wanneer jouw huidige sim only abonnement bijna afloopt of reeds verlopen is. Je ziet in dat geval namelijk direct of je nog steeds het goedkoopste sim only abonnement hebt. Besluit je niets te doen aan het einde van jouw abonnement? Dan wordt deze stilzwijgend verlengd. In dat geval betaal je ongetwijfeld aanzienlijk meer voor een sim only abonnement dan nodig is.

De beste manier om te vergelijken

Heb je nog niet eerdere telefoonabonnementen met elkaar vergeleken? Dan heb je ongetwijfeld geen idee hoe dit in zijn werk gaat. Om de aanbieders met elkaar te vergelijken, kun je een kijkje nemen op hun websites. Hier zie je vaak direct hoeveel een sim only abonnement jou per maand gaat kosten.

Het bezoeken van de websites van verschillende aanbieders neemt echter betrekkelijk veel tijd in beslag. Zit je hier niet op te wachten? Geen probleem, want je kunt tegenwoordig ook een beroep doen op verschillende vergelijkingssites als onder andere Goedkoopste-simonly.com. Op zo'n vergelijkingssite voer je allereerst in waar jouw abonnement aan moet voldoen. Denk hierbij aan de databundel, belminuten en contractduur. Op basis van jouw wensen krijg je een overzicht te zien. Zodoende weet je direct wat in jouw situatie het goedkoopste sim only abonnement is.