Geen appartementen in bedrijfspand in Buitenpost

Publicatie: do 14 mei 2020 14.26 uur

BUITENPOST - Er mogen geen appartementen gerealiseerd worden in een bedrijfspand aan de Vaart 3 in Buitenpost. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen besloten. Er was een vraag binnengekomen voor de bouw van 5 appartementen in het bestaande gebouw.

De initiatiefnemer verkent de mogelijkheden van het pand, voor het realiseren van appartementen voor ouderen, mogelijk in combinatie met jongeren. "Met het realiseren van deze woningen wordt onvoldoende kwaliteit geboden. Het is op zich een goed initiatief, alleen de locatie leent zich niet voor deze ontwikkeling." zo laat het college van B&W weten.