'Mijn vrouw moet al 5 jaar met oordoppen in slapen'

Publicatie: do 14 mei 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Met zijn buurman wil een 43-jarige inwoner van Rinsumageast niets meer te maken hebben. "Ik ga niet met hem praten, ik moet hem niet. Ik heb het gewoon gehad met die zatlap, klaar", zei de man donderdag tegen rechter Marijke Jansen. Hij zou de buurman eind september vorig jaar een paar klappen hebben gegeven. Volgens de verdachte was het zelf verdediging en had de buurman de eerste klap uitgedeeld.

Geluidsboxen in huis

Volgens de buurman en een getuige was het precies andersom. Die getuige was een taxichauffeur die de buurman van huis haalde. Volgens de chauffeur zat de buurman al in de gordel toen de verdachte een paar klappen uitdeelde, eerst in het gezicht, daarna volgde een stomp in de buik.

De emmer was overgelopen bij de Rinsumageaster. Hij zei dat hij al vijf jaar last had van de buurman en dan vooral van geluidsoverlast. "Het houdt niet op. Hij heeft een paar van zulke geluidsboxen in huis staan", zei de man terwijl hij zijn hand ruim anderhalve meter boven de grond hield.

Vrouw slaapt met oordoppen in

"Mijn vrouw moet al vijf jaar met oordoppen in slapen." Volgens de verdachte heeft zijn buurman een alcoholprobleem. De laatste tijd is het relatief rustig, dankzij de coronacrisis. "Sinds de kroegen dicht zijn, heb ik geen last meer van hem, dus laat de kroegen maar mooi dichtblijven." In een bemiddelingsgesprek heeft de man geen trek. Hij heeft zowel bij de woningbouwstichting als de politie aan de bel getrokken, volgens hem zonder resultaat.

Leefgeluiden

"De politie komt gewoon niet, die noemen het leefgeluiden", aldus de verdachte. Ook de buurman zou hebben overigens aangegeven dat hij niet met de verdachte om de tafel wil. Officier van justitie Riemke van der Zee bevestigde dat er van verschillende kanten is ingezet op bemiddeling. "Maar dat willen beide partijen niet". Een passende straf bedenken vond Van der Zee 'lastig'. Een onvoorwaardelijke straf vond ze niet op zijn plaats.

'Gewoon weglopen en de politie bellen'

De officier eiste een voorwaardelijke werkstraf van 32 uur. Rechter Jansen vond ook dat de Rinsumageaster zijn buurman niet had moeten slaan, zelfs al had hij de eerste klap ontvangen. ‘Dan moet u gewoon weglopen en de politie bellen’. Het voorstel van advocaat Klaas Wielenga – om de verdachte schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen – ging de rechter te ver. Zij legde een voorwaardelijke boete van 300 euro op. De Rinsumageaster kwam er niet geheel zonder kleerscheuren af: hij liep destijds in een proeftijd. De rechter bepaalde dat hij een voorwaardelijke geldboete van 200 euro wel alsnog moet betalen.