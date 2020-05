Buitenbrandje geblust in Burgum

Publicatie: do 14 mei 2020 10.47 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest woensdag om 18.44 uur uitrukken voor een buitenbrandje achter de school Singelland aan de Minnertshof in Burgum. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek er wat rommel en/of bosschages in brand te staan. Dit ging gepaard met een aardig rookontwikkeling over het fietspad.

De brandweer heeft de brand geblust. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

