Winkel Expert Meijer vol rook na plafondbrand

Publicatie: do 14 mei 2020 09.31 uur

BURGUM - In de winkel van Expert Meijer aan de Schoolstraat in Burgum brak donderdagochtend brand uit. Het personeel zag wat vuur in het plafond. Er zou nog wel een bluspoging gedaan zijn maar binnen de kortste keren stond de winkel vol rook.

De brandweer van Burgum werd om 8.56 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen. De brand in het plafond was snel onder controle. De smeulende resten zijn naar buiten gebracht en de rest van het plafond is vervolgens gecontroleerd op brandhaarden.

De winkel is na de brand geventileerd in verband met de enorme rookontwikkeling die door het pand waarde. Terwijl de ventilatoren in gereedheid waren gebracht, werden aan de achterzijde van het pand de eerste busjes geladen voor leveringen aan huis. Aan de achterzijde was nauwelijks iets te merken van de brand.

