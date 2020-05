Omwonenden Rottevalle bij nieuwbouw betrokken

Publicatie: wo 13 mei 2020 20.20 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft de buurtbewoners van de Efterwei in Rottevalle uitgebreid over de nieuwbouwplannen voor vier woningen geïnformeerd. Ze zijn voortdurend in het hele traject rondom de besluitvorming meegenomen. Met die reactie kwam wethouder Marjan Sijperda naar aanleiding van een vraag van Peter Lesterhuis van GroenLinks tijdens de raadsvergadering dinsdagavond.

Aanleiding voor de vraag was de inspraakbijeenkomst een week eerder, waarin buurtbewoners vertelden zich niet gehoord te voelen. Ze hadden hun zienswijze op de nieuwbouw ingediend, maar daarvan niets in de plannen teruggevonden. "De bewoners laten zich kritisch over de plannen en het proces uit", constateerde Lesterhuis.

Op haar beurt ging wethouder Sijperda uitgebreid over de plannenmakerij en inspraakmogelijkheden in. De projectontwikkelaar heeft een inloopbijeenkomst voor de buurtbewoners en belangstellenden gehouden. De gemeente heeft de plannen ter inzage gelegd. In eerste instantie kwamen er vijf zienswijzen binnen en in tweede instanties vier. Inmiddels ligt een voorstel bij de raad, die er haar zegje er over mag doen.

Smallingerland wil de bouw van vier woningen op relatief kleine bouwkavels mogelijk maken. De huizen komen volgens omwonenden te dicht op de bestaande bebouwing, terwijl een nieuw fietspad onnodig is en alleen maar een extra vluchtweg voor inbrekers biedt.