Smallingerland blijft aanmodderen met vliegveld

Publicatie: wo 13 mei 2020 18.07 uur

DRACHTEN - Smallingerland durft zijn vingers nog niet te branden aan een nieuwe opzet voor vliegveld Drachten. Commerciële partijen staan al langere met ideeën in de rij om de exploitatie over te nemen. Vliegclub Drachten heeft zich terdege in de mogelijkheden voor exploitatie verdiept, maar een gezamenlijke plan ontbreekt. Het gros van de raadsfracties wil bovendien eerst nog meer informatie van betrokken partijen.

Tijdens een inspraakbijeenkomst dinsdagavond hoorden de raadsfracties nog steeds partijen die vooral voor eigen parochie preekten. In het verleden hebben ze wel samengewerkt maar een gezamenlijk plan voor het Drachtster vliegveld ligt er niet. Plannen voor verkoop werden eind vorig jaar door de gemeenteraad geblokkeerd. De vliegclub mocht het gebruik regelen en de gemeente zou eigenaar blijven.

Hogelijk verbaasd was voorzitter Rutger van Houttum van Vliegclub Drachten (120 leden) toen de toenmalig wethouder Rob Bakker nauwelijks een maand later vertelde dat de gemeente volop kansen voor economische ontwikkelingen zag. "Als vliegclub zijn we daarna in alle eenzaamheid aan de slag gegaan", aldus Van Houttum, die met juristen, luchtvaartdeskundigen en wat niet al in de weer is geweest om tot een doorwrocht plan te komen. "Van luchtkasteel tot luchthaven" is de titel ervan. Het plan voldoet aan alle eisen.

"De kogel moet nu door de kerk, want de baan wordt met de dag slechter", aldus Van Houttum. Het plan omvat een korte kunststof airstrip voor vliegtuigen tot 450 kilo. Zware vliegtuigen tot 6.000 kilo, zoals die nu in 190 vluchten per jaar op de baan in Drachten landen en starten, mogen dan niet meer. De baan ligt namelijk ongunstig. Vanwege de windrichting kunnen zware kisten kunnen gedurende de helft van de tijd niet in Drachten terecht, aldus Van Houttum.

Een ander geluid kwam van de commerciele bedrijven, die op vliegveld Drachten zijn gevestigd. Ze hebben er juist alle belang bij dat de baan voor zware vliegtuigen open is, betoogde Kooistra van vliegtuigimporteur Frisian Air. Hij zei dat zijn bedrijf het baanonderhoud wil doen en dat er ook al afspraken met een bedrijf over renovatie zijn.

En geld is er ook. Eerder is al een miljoen euro voor het opknappen van de baan op tafel gelegd, aldus Homme Jonkman van vliegschool FlightLevel. Samen met vijf bedrijven wil hij de exploitatie van het vliegveld in Drachten overnemen. Daarbij zijn vliegtuigimporteur Frisian Air, het internationaal opererende familiebedrijf Kavel10, dat zijn kisten nu op Eelde heeft, en het bedrijf Wingeddutchman, dat in hangars doet, zoals eigenaar Sjoerd Jan van Klaarbergen omschreef.

Voor de bedrijven op het vliegveld is het bovendien van belang dat de landingsbaan voor vliegtuigen tot 6.000 kilo in beide richtingen aangevlogen kunnen worden. De staat van onderhoud moet dan goed zijn, maar ook vergunningen geregeld, vertelde Matthijs de Haan van de AOPA, die organisatie die vliegers en eigenaars van vliegtuigen representeert. Bovendien zijn bijvoorbeeld een verkeersleiding en mensen met brandweeropleiding nodig.

In een lade op het gemeentehuis ligt een boekwerk van de Stichting Exploitatie Vliegveld Drachten. "Misschien is het een idee om dat plan af te stoffen en daarmee aan de slag te gaan", adviseerde woordvoerder Zijlstra . Eerder is dat plan afgeschoten omdat er geen geldschieters waren. Nu zijn die er wel. Bovendien werd de bodem onder het plan weggeslagen doordat de gemeente de opbrengsten uit een aan te leggen zonnepark zelf wilde houden. "Dat geld heb je nodig voor het vliegveld."